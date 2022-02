Deense kroonprinses Mary: 50 jaar worden is heel bijzonder

De Deense kroonprinses Mary is onwijs dankbaar voor alle felicitaties die ze heeft ontvangen. Zaterdag vierde de vrouw van kroonprins Frederik haar vijftigste verjaardag.

“Vijftig jaar worden is iets heel bijzonders. Maar dat ik zoveel warme groeten kreeg uit heel Denemarken, de Faeröer, Groenland en Australië – ik was diep ontroerd”, schrijft Mary op Instagram bij een foto van een boeket bloemen. “Het is eigenlijk niet zo gek om vijftig te zijn. Hartelijk dank daarvoor – ik was heel blij.”

Vanwege de coronacrisis zijn de grote festiviteiten van Mary’s verjaardag uitgesteld naar een later moment. Voor haar verjaardag kreeg ze onder meer een eigen postzegel, die te koop is in Groenland. Daarop draagt ze traditioneel Groenlandse klederdracht. Ook verrasten haar vier kinderen hun moeder zondag met een optreden in een speciale tv-uitzending ter ere van haar verjaardag. Prins Christian, prinses Isabella, prins Vincent en prinses Josephine vertelden in de video hoe hun moeder zich thuis voorbereidt op haar taken en toespraken.