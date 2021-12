Kroonprinses Mary van Denemarken is positief getest op het coronavirus. Het Deense hof laat woensdag weten dat de echtgenote van kroonprins Frederik zich afzondert op paleis Amalienborg.

De rest van haar gezin is niet besmet. Hoe de 49-jarige Mary zich voelt, is niet bekendgemaakt.

Het is niet de eerste keer dat er een coronageval is binnen het kroonprinselijk gezin. Prins Christian (16), het oudste kind van Frederik en Mary, testte een jaar geleden positief. Hij had destijds geen symptomen.