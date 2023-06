Deense prinses Isabella weer naar nieuwe school

De Deense prinses Isabella begint na de zomervakantie op een nieuwe middelbare school. Dat heeft het Deense hof donderdag bekendgemaakt. Ook haar vader Frederik en oom Joachim zaten op deze school.

De 16-jarige dochter van kroonprins Frederik en prinses Mary gaat naar het Øregård Gymnasium in de plaats Hellerup, dicht bij Kopenhagen. Nu zit Isabella nog op de Ingrid Jespersens-school in Kopenhagen, in groep 9. In Hellerup gaat Isabella naar het eerste jaar van het gymnasium, zoals dat volgens het Deense schoolsysteem werkt.

Vorig jaar veranderden Isabella en haar oudere broer Christian ook al van school. Herlufsholm, de kostschool waar Christian op zat en waar Isabella naartoe zou gaan, kwam in opspraak. Er heerste een cultuur van geweld, misbruik en pesten, bleek uit een documentaire. Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary waren “geschokt” door het nieuws en gingen op zoek naar nieuwe scholen.