Deense prinses Marie bezoekt projecten in binnenland Cambodja

Prinses Marie heeft opnieuw een drukke dag achter de rug in Cambodja. De Deense royal bezoekt het land in het kader van haar functie als beschermvrouwe van Folkekirkens Nødhjælp, de organisatie van de Deense kerk die ook bekend staat onder de naam DanChurchAid. Op de derde dag van haar bezoek stond een ontmoeting met de gouverneur van de provincie Kampong Chhnang op het programma.

Marie maakte samen met enkele medewerkers van het plaatselijke kantoor in de hoofdstad Phnom Penh en secretaris-generaal van DanChurchAid Birgitte Qvist-Sørensen de reis naar de provincie die op een paar uur rijden van Phnom Penh ligt.

Na haar ontmoeting met de gouverneur bezocht de prinses Farmer and Nature Net en de landbouwcoöperatie Kraing Leav Samki. DanChurchAid werkt met beide organisaties samen.

Tijdens de verschillende bezoeken in de provincie werden de royal en de Deense delegatie constant uit voorzorg gevolgd door een ambulance met personeel. Het was flink warm met temperaturen rond de 35 graden, meldt het blad Billed Bladet dat in Denemarken verslag doet van de reis van Marie.

Prinses Marie is nog tot en met donderdag in Cambodja.