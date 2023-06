Deense prinses Mary praat over rechten van meisjes en vrouwen

De Deense prinses Mary heeft woensdag een gesprek gevoerd over het recht van vrouwen en meisjes om over hun eigen lichaam te beslissen. De focus tijdens de ontmoeting op Christiansborg lag voornamelijk op de inspanningen van Denemarken rondom dit onderwerp.

De vrouw van kroonprins Frederik zei hoe trots ze is op hoe Denemarken het onderwerp aanpakt, zo meldt het Deense hof op Instagram. Volgens haar hebben de klimaat-, de corona- en de vluchtelingencrisis flink invloed gehad op de meest kwetsbare meisjes en vrouwen.

Mary is lid van een commissie die zich bezighoudt met dit onderwerp. Ze vertelde tijdens het gesprek over de verschillende situaties van vrouwen wereldwijd. Ook onder anderen de minister van Ontwikkelingssamenwerking en Wereldwijd Klimaatbeleid, Dan Jørgensen, was bij het gesprek.