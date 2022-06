Deense royals willen meer info over in opspraak geraakte school

De Deense prins Christian en prinses Isabella blijven voorlopig op de kostschool Herlufsholm in Næstved. Dat hebben kroonprins Frederik en zijn vrouw kroonprinses Mary besloten na ophef die er is ontstaan over de eliteschool.

In een verklaring schrijven de royals dat ze meer informatie nodig hebben om een beslissing te nemen over de opleiding van hun oudste kinderen. Dat staat in een verklaring van het stel op de website van het Deense hof.

In een documentaire op de Deense tv werd een boekje opengedaan over de praktijken op Herlufsholm. Zo zou er een gewelds- en pestcultuur op de school heersen. Dat zou de reden zijn voor het ontslag van de vorige directeur. De schoolleiding heeft naar aanleiding van de documentaire beloofd een onafhankelijk onderzoek in te stellen naar de beweringen die in het programma zijn gedaan door oud-leerlingen.

“We moeten iets doen aan de pijnlijke en destructieve gebeurtenissen. Dat kunnen we doen door aan te dringen op veranderingen die zorgen voor een veilige omgeving voor iedereen”, schrijven de royals in hun verklaring. “Tegelijkertijd zijn wij de ouders van een zoon die heel graag naar school gaat en een dochter die er al lang naar uitkijkt om op dezelfde school les te krijgen.”

Christian zit nu een jaar op het Herlufsholm. Isabella maakt na de zomer de overstap naar Næstved.