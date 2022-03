Frederik en kinderen leggen bloemen bij ambassade Oekraïne

De Deense kroonprins Frederik heeft vrijdagochtend samen met zijn kinderen bloemen gelegd bij de Oekraïense ambassade in Kopenhagen. Op Instagram schrijft Frederik bij foto’s van zijn kinderen bij de bloemenzee dat hij en zijn familie diep geraakt zijn van de beelden van de oorlog in Oost-Europa.

“Het is oneindig triest wat we momenteel in Europa meemaken en het is hartverscheurend om de situatie in Oekraïne te volgen”, schrijft de kroonprins. “Mijn familie en ik zijn diep geraakt door de beelden en verhalen waar we dagelijks getuige van zijn. Het maakt een zeer grote indruk. Gelukkig kunnen we onze kinderen ook vertellen over de eenheid die de rest van Europa en de wereldgemeenschap aan het Oekraïense volk tonen en over de vele hulp die overal wordt geboden. Het is belangrijk dat we hoop houden en ook het goede delen dat gebeurt te midden van al het wrede.”

De bloemen legden de kroonprins en zijn kinderen, de 11-jarige tweeling Josephine en Vincent, op weg naar school. “Voordat we vanmorgen naar school gingen, liepen mijn jongste kinderen en ik langs de Oekraïense ambassade. Namens mijn familie stuur ik de warmste gedachten naar het Oekraïense volk.”