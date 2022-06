Frederik en Mary begonnen aan handelsbezoek in Nederland

DEN HAAG - Minister-president Mark Rutte, kroonprins Frederik en kroonprinses Mary van Denemarken wonen in het The Hague Conference Centre een zakelijke conferentie bij waar de Deens-Nederlandse samenwerking op het gebied van groene en innovatieve oplossingen centraal staat. Het Deens kroonprinselijk paar bracht een tweedaags bezoek aan Nederland met een handelsdelegatie gericht op energietransitie en digitale gezondheidszorg. ANP LEX VAN LIESHOUT

De Deense kroonprins Frederik en zijn vrouw kroonprinses Mary zijn maandagochtend officieel begonnen aan hun handelsbezoek in Nederland. Het kroonprinselijk paar opende het tweedaagse bezoek in The Hague Conference Centre.

Frederik gaf een toespraak op een zakelijke conferentie waar de Deens-Nederlandse samenwerking op het gebied van groene en innovatieve oplossingen centraal staat. Hij deed dat in aanwezigheid van onder anderen premier Mark Rutte en minister Rob Jetten (Klimaat en Energie). “Zojuist de eer gehad om het tweedaags handelsbezoek onder leiding van het Deens Kroonprinselijk paar te openen, om zo onze samenwerking verder te versterken”, stelde de premier, die zelf ook een korte toespraak hield, op Twitter.

Het belangrijkste onderwerp van de handelsmissie is de samenwerking tussen Denemarken en Nederland op het gebied van duurzame energie en smart healthcare. In het kader daarvan brengt de Deense delegatie onder meer bezoeken aan Delft, Leiden en Rotterdam.

Later maandag staat onder meer nog een diner in de Grote Kerk in Den Haag op het programma.