Frederik en Mary hebben drukke dag voor de boeg in Parijs

De Deense kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary zijn nog steeds in Frankrijk en gaan ook dinsdag weer van alles doen. Het Deense Koningshuis deelde het bomvolle programma van de twee in Parijs.

Frederik woont onder meer een vergadering bij met vertegenwoordigers van de Europese Commissie. Ook heeft hij een meeting over oplossingen voor duurzame energie en is hij bij een conferentie over de ontwikkeling van de metropool Parijs.

Mary bezoekt ondertussen het Korian Monceau-verzorgingstehuis, gaat naar een inkoopceremonie in de Deense kerk in Parijs en gaat lunchen in Restaurant Flora Danica.

De dag van Frederik en Mary wordt ’s avonds afgesloten met een etentje in het stadhuis van Parijs. Daarbij zijn ook prins Joachim en prinses Marie aanwezig.