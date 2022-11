Frederik en Mary poseren voor oude huis (schoon)vader in Vietnam

De Deense kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary kijken uit naar hun officiële bezoek aan Vietnam, dat dinsdag begint. Op maandag deelt het kroonprinselijk paar vast een aantal foto’s vanuit de hoofdstad Hanoi.

De Denen poseren op de foto’s voor het ouderlijk huis van Frederiks vader prins Henrik, de in 2018 overleden echtgenoot van koningin Margrethe. De in Frankrijk geboren Henrik heeft de eerste paar jaar van zijn leven in Vietnam gewoond. “Waar kun je het bezoek aan Vietnam beter beginnen dan bij het ouderlijk huis van onze vader en schoonvader in Hanoi”, schrijven Frederik en Mary bij de kiekjes.

“De cultuur van Vietnam, en van deze stad in het bijzonder, betekende veel voor hem”, vervolgen de kroonprins en -prinses. “Het was een geweldige ervaring voor hem, de koningin en ons dat hij dit prachtige, gele huis kon laten zien tijdens het staatsbezoek in 2009. Nu staan we hier weer en zal hij de komende dagen weer in onze gedachten zijn.”

Frederik en Mary sluiten hun bericht af met een boodschap in het Deens en het Vietnamees. “Het is een genot om weer terug te zijn, Vietnam.”