Frederik en Mary sluiten bezoek Nederland af met tuinfeest

De Deense kroonprins Frederik en zijn vrouw kroonprinses Mary hebben hun tweedaagse bezoek aan Nederland dinsdagmiddag afgesloten met een tuinfeest op de Deense ambassade in Den Haag. Omdat op 21 juni de Nationale Dag van Groenland, onderdeel van het Koninkrijk Denemarken, wordt gevierd, pakten zij die viering ook mee.

De Deense ambassadeur in Nederland, Jarl Frijs-Madsen, heette het kroonprinselijk paar van harte welkom in zijn tuin. Hij bedankte Mary en Frederik daarbij voor hun werk voor Denemarken en vertelde de aanwezigen over wat het koninklijke tweetal de afgelopen in dagen in Nederland zoal gedaan heeft. Tot slot nodigde hij het echtpaar uit te genieten van de Deense specialiteiten die voor het feest in huis waren gehaald, hotdogs en bier van het merk Karlsberg.

Met het tuinfeest is er een einde gekomen aan de tweedaagse trip waarbij Mary en Fredrik Den Haag, Delft, Leiden en Rotterdam aandeden. In deze steden bezochten zij in het kader van een handelsmissie verschillende initiatieven op het gebied van duurzame energie en smart healthcare. Bij de missie waren ruim dertig bedrijven uit Denemarken betrokken. Maandagavond ontmoetten zij Willem-Alexander en Máxima tijdens een galadiner in Den Haag.