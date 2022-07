Frederik feliciteert ‘uitzonderlijke’ Vingegaard na Tour-finish

De Deense kroonprins Frederik heeft zijn landgenoot Jonas Vingegaard zondag met alle egards ontvangen op de eindstreep van de Tour de France in Parijs. Hij was er als de kippen bij om de wielrenner te feliciteren met de eindoverwinning van de beroemde wielerkoers.

“Van een historisch Grand Départ in Denemarken tot ritzeges van Magnus Cort, Mads Pedersen, Jonas Vingegaard en nu een fantastische finish op de Champs-Élysées, waar we de winnaar van de Tour ‘Le Grand Danois’ Jonas Vingegaard konden vieren”, schrijft Frederik bij een foto waarop hij samen met de geletruidrager en zijn gezin poseert. “Zijn energie, sportiviteit en wilskracht tijdens de Tour de France van dit jaar was uitzonderlijk om te zien.”

“Gefeliciteerd met de overwinning en bedankt voor de geweldige ervaring die het gevecht om de trofee ons allemaal heeft gegeven in de maand juli”, stelt Frederik.

De Denen volgen de Tour al sinds de start, drie weken geleden in Kopenhagen, op de voet. Zo liet kroonprins Frederik zich zien bij de eerste drie etappes in Denemarken en vrijdagmiddag stond zijn broer Joachim met zijn gezin bij de finish van de negentiende etappe. Het hof deelde zaterdag een foto van koningin Margrethe die met haar zussen Benedikte en Anne-Marie de voorlaatste etappe via de televisie volgden.

Voor Vingegaard is het de eerste keer dat hij de Tour wint. De 25-jarige wielrenner rijdt sinds 2019 bij de Nederlandse ploeg Jumbo-Visma. Voor het team is het de eerste eindzege ooit in de Tour de France.