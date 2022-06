Frederik fietst tocht van 100 kilometer door Denemarken

De Deense kroonprins Frederik is zaterdag op de fiets gestapt voor de Tour de Storebælt, een tocht van 100 kilometer door Denemarken. De tocht wordt georganiseerd in het kader van de start van de Tour de France op 1 juli in hoofdstad Kopenhagen.

Op Instagram plaatste de kroonprins zaterdag een foto van zichzelf in zijn wielertenue, bestaande uit onder meer een blauw shirt en een witte helm. In het bijschrift meldt Frederik dat de tocht voor hem “ongetwijfeld een enorme ervaring” zal worden. Aan de tocht doen 16.000 mensen mee.

De fietstocht is het tweede grote evenement waaraan de sportieve royal deze week meedoet. Maandag liep Frederik nog mee in de Royal Run, een loop waaraan zo’n 90.000 Denen deelnamen.