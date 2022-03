Frederik maakt medailles voor Royal Run achter naaimachine

Prins Frederik is achter de naaimachine gekropen om het lint om de medailles voor de Royal Run te naaien. De hardloopwedstrijd, die voor het eerst werd georganiseerd ter ere van de vijftigste verjaardag van de Deense kroonprins in 2018, vindt dit jaar plaats op 6 juni.

De deelnemers die in een van de deelnemende steden over de streep komen, krijgen dan een speciale, duurzame medaille uitgereikt die door Frederik zelf is uitgekozen. Het eremetaal is gemaakt van gerecyclede acrylplaten en het lint van gerecyclede plastic flessen.

Frederik bezocht deze week de werkplaats Værkstedet Elmegade in Vejen, waar de medailles worden geproduceerd. In totaal worden er meer dan 90.000 plakken gemaakt en ingepakt. De werkplaats biedt dagelijks werk aan ongeveer dertig burgers die door verminderde fysieke of mentale functionele capaciteiten of sociale problemen onder normale omstandigheden geen baan kunnen hebben.

Volgens het Deense hof hebben zich tot nu toe meer dan 62.000 renners aangemeld voor het hardloopevenement. De Royal Run vindt tegelijkertijd plaats in Aalborg, Aarhus, Kolding, Næstved en Kopenhagen. Deelnemers kunnen de afstanden lopen of rennen.