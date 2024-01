Frederik pinkt traan weg bij eerste verschijning als koning

De Deense koning Frederik is zondag om precies 15.00 uur voor het eerst als koning van zijn land op het balkon van paleis Christiansborg verschenen. De duizenden mensen die zich daar hadden verzameld, ontvingen hem met luid applaus.

Frederik zwaaide naar het aanwezige publiek. Daarbij raakte hij zichtbaar geëmotioneerd en pinkte hij een traantje weg.

Even na 14.00 uur zondagmiddag tekende Margrethe, de moeder van Frederik, een abdicatieverklaring. Vanaf dat moment was Frederik koning van Denemarken. Zijn oudste zoon Christian was daarbij aanwezig. Hij is nu kroonprins.