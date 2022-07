Frederik prijst Vingegaard: grootste Deense sportprestatie ooit

Kroonprins Frederik van Denemarken vindt de eindzege van zijn landgenoot Jonas Vingegaard in de Tour de France “misschien wel de grootste Deense sportprestatie ooit”. Dat zei de oudste zoon van koningin Margrethe zondag vanuit Parijs tegen de Deense omroep DR.

“Hij is een man die drie weken alleen moet vechten om iets te bereiken en op sommige dagen keihard moet knokken”, zo omschreef Frederik de overwinning van de wielrenner. De kroonprins prees ook de mens Vingegaard. “Hij gaat vriendschappelijk om met zijn tegenstanders. Hij is gewoon een fantastische kerel die een heel goede ambassadeur is voor Denemarken en wielrennen in het algemeen.”

Frederik stond eerder zondag ook al op Instagram stil bij de prestaties van Vingegaard, die tijdens de Tour ook nog eens twee etappes won en naast de gele leiderstrui ook de bolletjestrui voor het bergklassement veroverde. “Zijn energie, sportiviteit en wilskracht tijdens de Tour de France van dit jaar was uitzonderlijk om te zien”, vond de kroonprins.