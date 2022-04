Frederik viert uitgesteld jubileum Nobelprijs August Krogh

De Deense kroonprins Frederik heeft een speciaal symposium bijgewoond ter ere van de Nobelprijs die de Deense professor August Krogh in 1920 kreeg. Het symposium zou eigenlijk al twee jaar geleden gehouden worden maar vanwege de coronapandemie kon dat niet. 102 jaar geleden kreeg Krogh de Nobelprijs voor de Fysiologie of Geneeskunde voor zijn ontdekking van het regelmechanisme van de haarvaten in skeletspieren. Zijn onderzoek leidde enkele jaren later tot de start van de insulineproductie in Denemarken.

Om de uitreiking van de Nobelprijs te vieren organiseerden de Universiteit van Kopenhagen en de Novo Nordisk Foundation een feestsymposium. Ook de August Krogh Club, een netwerk van onderzoekers, verleende er medewerking aan. Het feestsymposium vond vrijdagochtend plaats in het auditorium van de Novo Nordisk Foundation en bevatte een aantal presentaties van internationaal erkende onderzoekers die tot de top behoren in de vakgebieden van Krogh.