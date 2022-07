Frederik zondag naar Parijs voor ‘Deense sportgeschiedenis’

Kroonprins Frederik van Denemarken is zondag in Parijs aanwezig voor het slot van de Tour de France. Hij bevestigt zijn komst zaterdag op Instagram.

“Jonas Vingegaard staat op het punt Deense sportgeschiedenis te schrijven en ik kijk ernaar uit om hem morgen in Parijs te eren als hij in de gele trui over de finish komt”, laat Frederik in een kort bericht weten op het officiële Instagram-account van het hof.

Vingegaard, wielrenner van de Nederlandse Jumbo-Visma-ploeg, stelde zaterdag zo goed als zeker de eindoverwinning in de Tour vast door in een individuele tijdrit tweede te worden.

Het hof deelde zaterdag ook al een foto van de Deense koningin Margrethe die met haar zussen Benedikte en Anne-Marie de voorlaatste etappe via de televisie volgden.