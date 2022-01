Geen groots galadiner voor 50-jarige kroonprinses Mary

Prinses Mary zal haar vijftigste verjaardag met minder pracht en praal moeten vieren dan misschien hoort bij het behalen van die mijlpaal. Het Deense hof maakte vrijdag namelijk bekend dat het grote galadiner ter ere van ‘Sarah’ komende maand niet kan doorgaan vanwege corona.

Op vrijdag 4 februari zou er op Kasteel Rosenborg een galadiner hebben plaatsgevonden ter ere van de vijftigste verjaardag van de kroonprinses. “De annulering is gebaseerd op de huidige situatie met besmettingen in de samenleving en de onzekerheid die blijft bestaan ​​over de ontwikkeling van Covid-19”, laat het hof in een verklaring weten.

Daarnaast heeft de afgelasting van het diner ook te maken met logistieke redenen. Volgens het koninklijk huis zouden de voorbereidingen op het diner “buitengewoon moeilijk zijn om uit te voeren” onder de huidige omstandigheden.

Het hof laat ook weten dat het geplande verjaardagsfeest van de Mary Foundation, de stichting van de kroonprinses waarmee ze sociale isolatie wil bestrijden, wordt uitgesteld tot later in het jaar. Mary, die op 5 februari jarig is, zal haar verjaardag zelf in besloten kring vieren.