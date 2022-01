Herdenkingsmunt voor jubilerende koningin Margrethe

De nationale bank van Denemarken laat het 50-jarig regeringsjubileum van koningin Margrethe niet onopgemerkt voorbij gaan. Op vrijdag, de dag dat Margrethe precies vijftig jaar op de troon zit, komt er een speciale herdenkingsmunt uit.

Op de munt is de koningin vanaf de rechterkant geportretteerd. Op de achterkant staat het getal vijftig in een symbool dat verwijst naar de vier huizen op slot Amalienborg. De munt wordt uitgegeven in drie versies: een zilveren van 500 Deense kroon (zo’n 67 euro) en twee soorten van 200 Deense kroon (zo’n 27 euro).

De 81-jarige Margrethe heeft vanwege haar jubileum ook al een speciale postzegel gekregen. Die kunnen Denen sinds begin deze maand op hun envelop plakken.

Grote festiviteiten zijn vanwege de coronaregels uitgesteld naar de zomer.