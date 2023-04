Herstellende Margrethe laat kroning Charles schieten

Koningin Margrethe van Denemarken is volgende maand niet aanwezig bij de kroning van de Britse koning Charles. Ze blijft thuis omdat ze nog herstellende is van een zware rugoperatie, bevestigt het hof aan Deense media. Kroonprins Frederik en kroonprinses Mary reizen begin mei wel af naar Londen.

Margrethe ging in februari onder het mes en heeft sindsdien geen officiële taken meer gedaan. Komend weekend wordt ze wel in het openbaar verwacht als haar 83e verjaardag wordt gevierd.

Dinsdag bevestigde ook het keizerlijk paleis in Japan wie er namens keizer Naruhito naar de kroning gaat. Kroonprins Akishino en zijn vrouw prinses Kiko zijn er zoals verwacht bij. Het wordt hun eerste officiële bezoek aan het Verenigd Koninkrijk en ook hun eerste buitenlandse kroning.