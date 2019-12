Het is vrijdag een bijzondere dag voor de Deense kroonprinses Mary. Ze treedt namelijk voor het eerst op als ‘rigsforstander’ oftewel officieel plaatsvervanger van haar schoonmoeder koningin Margrethe. Dat betekent in theorie dat Mary wetten kan ondertekenen en andere handelingen verrichten die het staatshoofd normaal gesproken vervult.

Koningin Margrethe heeft eerder dit jaar in overleg met de regering besloten om ook kroonprinses Mary aan te merken als haar vervangster. De bevoegdheid om als ‘rigsforstander’ op treden hadden prins Joachim en prinses Benedikte al, terwijl kroonprins Frederik bij afwezigheid van zijn moeder kan optreden als regent.

Denemarken heeft namelijk de regel dat er altijd een troon- of tekengerechtigd lid van de koninklijke familie in het land moet zijn. Dat zorgt nog wel eens voor gepuzzel met agenda’s. Dat Mary nu aan de beurt is, komt niet alleen door de afwezigheid van koningin Margrethe, maar ook van kroonprins Frederik en prins Joachim, die in Frankrijk een militaire cursus volgt.

Mary’s debuut als ‘rigsforstander’ duurt tot en met zondag, zo valt te lezen op de website van het koningshuis. Op maandag neemt kroonprins Frederik de taak over als regent en dinsdag heeft Margrethe de touwtjes weer zelf in handen.