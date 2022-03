Honderden brandende fakkels voor Margrethe in Fredensborg

Koningin Margrethe is zaterdagavond geëerd met honderden brandende fakkels. De vurige groet was om te gedenken dat de Deense vorstin in 1988 verhuisde naar Fredensborg.

De stad Fredensborg organiseert sinds 1988 ieder jaar een fakkeltocht vanwege de verhuizing van Margrethe naar het lokale kasteel. De laatste keer dat deze verhuizing werd gevierd was in 2020. De huidige viering is extra speciaal omdat ook het regeringsjubileum van de koningin en het 300-jarig bestaan van de stad worden gevierd.

Naast Margrethe waren ook haar zussen Benedikte en Anne-Marie aanwezig. Op Instagram deelde het Deense hof een filmpje waarin te zien is hoe de koningin een enthousiaste menigte begroet en een boeketje bloemen aangereikt krijgt. Margrethe bedankte daarna iedereen voor het warme welkom.