Joachim reikt prijs uit voor expeditie naar oude hutten Groenland

De Deense prins Joachim heeft in Christianshavn de Europa Nostra-prijs uitgereikt aan architect Inge Bisgaard. Zij kreeg de award voor haar werk om het culturele erfgoed van Groenland veilig te stellen, schrijft het Deense hof maandagavond bij een serie foto’s op Instagram.

De uitreiking vond plaats in het historische pakhuis Nordatlantens Brygge in Christianshavn. Joachim, de tweede zoon van koningin Margrethe, is beschermheer van de Europa Nostra Award en hield een motiverende toespraak voor de prijswinnares voordat hij haar de award overhandigde.

Bisgaard werkt sinds 2011 voor het Groenlands Nationaal Museum en Archief. Hiervoor reisde ze onder meer naar Noordoost-Groenland, waar ze pelsjagershutten uit de 19e en 20e eeuw in kaart bracht. Dit is een belangrijk onderdeel van de Groenlandse geschiedenis.