Joachim vindt na zes jaar koper voor Frans zomerhuis

De Deense prins Joachim heeft zijn zomerhuisje in Frankrijk eindelijk verkocht. Bijna zes jaar nadat de tweede zoon van koningin Margrethe het pand te koop zette, is er een koper gevonden, bevestigt de makelaar aan het Deense blad Ekstra Bladet.

Joachim liet het huis in Montauroux, ten noorden van Cannes, in 2012 bouwen op een perceel dat hij al had gekocht toen hij nog samen was met zijn ex-vrouw Alexandra. Hoeveel geld die nieuwe eigenaar heeft betaald, is niet bekend. Wel is duidelijk dat de originele vraagprijs niet gehaald is.

Het pand, 362 vierkante meter groot, stond oorspronkelijk voor 16,4 Deense kroon (zo’n 2,2 miljoen euro) te koop. Door de jaren heen daalde de vraagprijs naar 13,3 miljoen kroon (bijna 1,8 miljoen euro).

De makelaar omschreef het huis als “bijzonder exclusief” met onder meer een grote open keuken en woonkamer, vijf slaapkamers, een speelkamer, zwembad en jacuzzi.