Kinderen verrassen Mary met optreden in verjaardagsshow op tv

De vier kinderen van de Deense kroonprinses Mary hebben hun moeder zondag verrast met een optreden in de speciale tv-uitzending ter ere van haar vijftigste verjaardag. Prins Christian, prinses Isabella, prins Vincent en prinses Josephine vertelden in de unieke video hoe hun moeder zich thuis voorbereidt op haar taken en toespraken.

Ter ere van de vijftigste verjaardag van de kroonprinses werd er zondag op de Deense zender TV2 een verjaardagsprogramma voor haar uitgezonden. Het programma werd live uitgezonden vanuit de Vilhem Lauritzen Terminal op de luchthaven van Kopenhagen, waar het koninklijke gezin eerder op de avond via de rode loper was verschenen. De show bevatte feestelijke muzikale verrassingen als ook verhalen over haar werkende leven. Als verrassing werd er een filmpje van de kinderen ingestart.

De Deense Mary vierde afgelopen zaterdag haar vijftigste verjaardag. Ter ere daarvan kreeg ze onder andere een eigen postzegel. Op de foto die op de zegel te zien is draagt de prinses traditionele klederdracht uit Groenland, een voormalige kolonie die nog steeds deel uitmaakt van het Koninkrijk Denemarken. Vanwege de coronacrisis zijn grote festiviteiten uitgesteld naar een later moment.