Koningin Margrethe (82) maakt jubileumritje met achtbaan

De Deense koningin Margrethe is de viering van haar 50-jarig op de troon zaterdag begonnen in het pretpark. De 82-jarige vorstin stapte in het attractiepark Tivoli in Kopenhagen zelfs in de achtbaan. Met hoge snelheid scheurde ze door de bochten en dat leek Margrethe erg leuk te vinden, zo is te zien op foto’s die Deense media delen.

De koningin werd vervolgens meegenomen naar een tentoonstelling in het Pantomime Theater. De expositie staat in het teken van kostuums en decors die Margrethe, een groot kunstliefhebber, hielp ontwerpen. De koningin plantte daarna een boom ter ere van haar gouden jubileum in de tuinen van het park. Ook werden er meerdere taarten voor Margrethe gebakken, die na het vertrek van de koningin werden uitgedeeld aan bezoekers van Tivoli.

De festiviteiten zitten er nog niet op. Zaterdagavond woont Margrethe samen met haar familie een balletvoorstelling bij. De dag wordt afgesloten met een vuurwerkshow.

Op 14 januari was het precies vijftig jaar geleden dat Margrethe koningin werd. Vanwege de coronamaatregelen werden de festiviteiten uitgesteld.