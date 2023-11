Koningin Margrethe bekent dat ze nog nooit Friends heeft gekeken

De Deense koningin Margrethe kon woensdag geen reactie geven op het plotselinge overlijden van de Amerikaans-Canadese acteur Matthew Perry. De vorstin moest tijdens een persconferentie bekennen dat ze hem en de serie Friends helemaal niet kent.

“Ik heb dat nog nooit gezien”, zei Margrethe toen Ekstra Bladet wilde weten of de koningin geschrokken was door het overlijden van Perry, voornamelijk bekend van zijn rol als Chandler Bing in Friends. Haar droge opmerking zorgde voor gelach in de zaal, melden Deense media.

De 54-jarige Perry werd zaterdag levenloos aangetroffen in zijn jacuzzi in de tuin bij zijn woning in Los Angeles. De doodsoorzaak is nog niet bekend.