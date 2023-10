Koningin Margrethe bij herdenking voor Deense Joden

Koningin Margrethe was maandag bij een herdenking voor de Deense Joden die in de Tweede Wereldoorlog zijn overleden tijdens een aanval in de kerk van Gilleleje. De inval van de Gestapo was maandag precies tachtig jaar geleden.

De kerk werd tijdens de oorlog gebruikt om Deense Joden te verstoppen die wilden vluchten naar Zweden. Zij werden daarbij door vissers geholpen. Precies tachtig jaar geleden werden zo’n tachtig van hen gepakt en naar concentratiekamp Theresienstadt gedeporteerd.

De herdenking vond plaats in de kerk in Gilleleje. Op sociale media deelt het Deense hof foto’s van de aanwezigheid van de koningin.