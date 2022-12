Koningin Margrethe bijgepraat over vorming nieuwe Deense regering

Beoogd premier Mette Frederiksen van Denemarken heeft koningin Margrethe dinsdag bijgepraat over de formatie van een nieuwe regering. Die wordt donderdag al gepresenteerd.

De sociaaldemocraat Frederiksen gaat met liberale en gematigde politici een regering vormen. Het is de eerste keer in ruim veertig jaar dat het Scandinavische land een regering krijgt die de traditionele scheiding tussen links en rechts overstijgt.

Na haar verkiezingsoverwinning herhaalde de 45-jarige Frederiksen begin vorige maand haar belofte andersdenkende partijen in de regeringscoalitie op te nemen. De huidige internationale onzekerheid vereist volgens haar politieke eenheid.

Nertsen

Het linkse blok behaalde met 90 van de 179 zetels een meerderheid. Maar de alliantie onder leiding van de rechts-liberale partij Venstre en oud-premier Lars Lokke Rasmussen met zijn partij Moderaterne mogen ook ministers gaan leveren.

Frederiksen werd in 2019 premier van een minderheidsregering die in het parlement vooral leunde op links. Een onrechtmatig gebleken besluit over het afmaken van nertsen in coronatijd was de reden dat de Denen weer naar de stembus moesten.