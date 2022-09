Koningin Margrethe: Elizabeth was een grote inspiratie

De Britse koningin Elizabeth was “zeer belangrijk” voor de Deense koningin Margrethe en haar familie. Dat schrijft de Deense monarch in een brief naar Charles, de nieuwe koning van het Verenigd Koninkrijk.

“Diep bedroefd door het trieste nieuws van de dood van je geliefde moeder, stuur ik jou en Camilla mijn warmste gedachten en gebeden”, schreef Margrethe. Ze noemde Elizabeth een grote inspiratie “voor ons allemaal”. “Gedurende haar regeerperiode, zowel in moeilijke als positieve tijden, heeft ze een cruciale rol gespeeld als een verbindende figuur, zeer gerespecteerd en geliefd.”

Margrethe schreef verder dat Elizabeth zeer gemist zal worden. “Denemarken en ik zijn dankbaar voor haar voortdurende inspanningen om de nauwe en warme betrekkingen die altijd tussen onze twee naties hebben bestaan, verder te versterken.”

Na het overlijden van Elizabeth is Margrethe nu de op een na langst regerende monarch ter wereld. Zij zat op 14 januari 2022 50 jaar op de troon. Ze heeft alleen sultan Hassanal Bolkiah van Brunei nog voor zich, die sinds 5 oktober 1967 regeert.