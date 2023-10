Koningin Margrethe hoort meer over Deense geschiedenis in museum

De Deense koningin Margrethe heeft meer gehoord over de Deense geschiedenis. De 83-jarige vorstin was dinsdagavond bij een onderzoeksavond in het Nationalmuseet (Nationaal Museum) in Kopenhagen, waarbij verschillende aspecten van de geschiedenis aan de hand van onderzoeken aan bod kwamen.

Margrethe werd bij aankomst ontvangen door Rane Willerslev, een professor, mediapersoonlijkheid en tevens de directeur van het Nationalmuseet. Daarna kregen de koningin en andere aanwezigen meer te horen over de onderzoeken van het museum.

Zo vertelde een onderzoeker meer over “de fascinerende wereld van runen en hun verborgen betekenissen”, meldt het Deense koninklijk huis op Instagram. Een andere onderzoeker vertelde meer over de mythe van de Fenriswolf, ook wel Fenrir genaamd. Dit is een verhaal uit de Scandinavische mythologie. Verder werd onder meer gesproken over de woningbouw in de jaren 60.

Op foto’s op Instagram is te zien dat de Deense koningin een boek doorbladert en de lezingen glimlachend aanhoort.