Koningin Margrethe positief getest op corona

De Deense koningin Margrethe is dinsdagavond positief getest op corona. Dat maakte het Deense hof woensdag bekend.

De 81-jarige vorstin vertoont volgens een verklaring van het hof slechts milde symptomen. Ze verblijft nu in haar winterresidentie, het Christian IX-paleis van Amalienborg in Kopenhagen. Margrethe is drie keer tegen het virus gevaccineerd.

De koningin zou eigenlijk woensdag op wintersport gaan in Noorwegen, maar vanwege haar positieve test is deze geplande vakantie afgezegd. Het hof laat weten de richtlijnen van de Deense gezondheidsautoriteiten te volgen.