Koningin Margrethe volgt Royal Run vanuit paleis

De Deense koningin Margrethe volgt de verrichtingen van het kroonprinselijk gezin tijdens het jaarlijkse hardloopevenement Royal Run op de voet. Dat doet ze vanuit haar eigen woonkamer, blijkt uit een foto die door het hof op Instagram is gezet.

“Hare Majesteit de koningin volgt vanaf kasteel Fredensborg de Royal Run”, staat in het onderschrift. “De deelname van de kleinkinderen is spannend.” Op de foto is te zien dat Margrethe in een stoel voor de televisie zit.

Kroonprins Frederik, de oudste zoon van de koningin, en zijn vrouw Mary lopen maandag in verschillende steden mee. Ook hun vier kinderen hebben de hardloopschoenen aangetrokken.