Kroonprins Frederik erelid van oudste Franse jachtclub

De Deense kroonprins Frederik mag zich sinds maandag erelid noemen van de Yacht Club de France. Frederik werd benoemd tijdens een plechtigheid in de Franse ambassade in Kopenhagen, waar voorzitter Philippe Héral de kroonprins het certificaat van zijn erelidmaatschap overhandigde.

De jachtclub is de oudste van Frankrijk, schrijft het Deense koningshuis bij een aantal foto’s van de plechtigheid. Frederik is niet het enige koninklijke erelid van de jachtclub. Op de website staan ook onder anderen de Spaanse koning Felipe, zijn vader Juan Carlos en prins Albert van Monaco vermeld als erelid.

De Deense kroonprins is volgens het Deense hof ook een enthousiast zeeman en is ook erelid bij de Royal Danish Yacht Club, Royal Yacht Club of Tasmania, Royal Norwegian Yacht Club en de Royal Swedish Yacht Club.