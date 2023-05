Kroonprins Frederik griezelt bij kijken ruimtefilms

Kroonprins Frederik van Denemarken kan een enge sciencefictionfilm over de ruimte wel waarderen. “Ik ben altijd al een beetje gefascineerd geweest door horror”, zo zei de oudste zoon van koningin Margrethe tegen Deense media toen hij weg gevraagd naar zijn favoriete ruimtefilms. Dat gebeurde bij een ontmoeting met de Deense astronaut Andreas Mogensen in Kopenhagen.

Frederik keek in zijn jeugd onder meer naar de Britse serie Space: 1999. “Dat was mijn eerste aanraking met ruimtecinema en velen anderen zullen zich de serie ook vast nog herinneren van de jaren 70. En natuurlijk ook de films 2001: A Space Odyssey en Aliens. We zijn allemaal een beetje gefascineerd door horror. We zijn bang voor het onbekende”, zo verklaarde hij.

In Kopenhagen vond maandag de kick-off plaats van de zogeheten Huginn-missie van astronaut Mogensen. Hij vertrekt deze zomer voor ruim zes maanden naar het internationale ruimtestation ISS en zal als eerste niet-Amerikaan het ruimtevaartuig Crew Dragon van SpaceX besturen.