Kroonprins Frederik herdenkt redding van Deense Joden

De Deense kroonprins Frederik heeft zondagmiddag bij het Holocaustmuseum in Parijs een herdenking bijgewoond van de 80e verjaardag van de redding van Deense Joden. Hij herdacht de gebeurtenis samen met Eric de Rothshild, de directeur van het museum in Parijs. De bijeenkomst maakte deel uit van een tweedaagse reis van Frederik aan de Franse hoofdstad.

In oktober 1943 werden 7000 Joden met vissersbootjes naar Zweden in veiligheid gebracht. Tot in 1943 had de vervolging van de Joden in Denemarken voor de Duitsers geen prioriteit. Toen de bevolking van dit land zich echter meer en meer tegen de bezetter begon te keren, besloten de nazi’s harder op te treden.

Het plan van de Duitsers was om begin oktober alle 8000 Deense Joden in één keer te deporteren. Maar de plannen lekten uit en de Denen zetten spontaan en snel diverse vluchtlijnen uit. In zeer korte tijd wisten ze meer dan 7000 Joden met vissersbootjes naar het neutrale Zweden te varen. Uiteindelijk deporteerden de nazi’s nog enkele honderden Deense Joden.