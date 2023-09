Kroonprins Frederik in New York voor Algemene Vergadering VN

De Deense kroonprins Frederik is aangekomen in New York. De oudste zoon van koningin Margrethe is daar in het kader van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. In een bericht schrijft hij dat hij uitkijkt naar “spannende dagen”.

Na aankomst deelde de kroonprins een foto van zichzelf. Ook stond hij stil bij zijn grootvader Frederik IX die in 1960 een toespraak gaf voor de VN.

“Komende dagen ontmoet en praat ik met vertegenwoordigers van veel verschillende landen, klein en groot: In de VN weegt de stem van elk land evenveel”, vervolgt Frederik. “Ik kijk uit naar spannende dagen.”