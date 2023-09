Kroonprins Frederik terug in Denemarken na VN-trip New York

De Deense kroonprins Frederik is terug uit New York. Hij was daar in het kader van de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Op Instagram blikt het Deense hof met foto’s terug op het bezoek.

De derde en laatste dag van het bezoek begon Frederik vrijdag met het bijwonen van de opening van de Ministerial Meeting for the Summit of the Future, waar de secretaris-generaal van de VN en de ministers van de VN-lidstaten bij elkaar kwamen.

Op de andere dagen ging Frederik, een fanatiek sportman, met zijn collega’s een rondje hardlopen door Central Park