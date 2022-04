Kroonprins Frederik test route Royal Run op de fiets

Kroonprins Frederik van Denemarken is woensdagochtend vroeg op de fiets gestapt om de route van de Royal Run vast even te rijden. Het Deense hof deelde ’s middags op Instagram beelden van zijn proefrit.

Samen met organisatoren van de Royal Run fietste Frederik woensdagochtend door de straten van Kopenhagen om er zeker van te zijn dat de route door de hoofdstad precies een mijl lang is, oftewel 1,609 kilometer. Routemeter Peer Jensen leidde de fietstocht. Hij is al jaren verantwoordelijk voor het meten en certificeren van joggingroutes in Denemarken.

De verkenning van de route begon bij het paleis Amalienborg. Vervolgens fietste het gezelschap door naar de Nyhavn-brug, waar op 6 juni de Royal Run in Kopenhagen van start gaat. Onderweg stopten Frederik en de rest een paar keer om afstandsmarkeringen aan te brengen. Tegelijkertijd kreeg de kroonprins uitleg over hoe ervoor gezorgd wordt dat de metingen zo correct mogelijk verlopen.

Het hardloopevenement werd in 2018 voor het eerst georganiseerd ter ere van Frederiks vijftigste verjaardag. De race vindt op 6 juni tegelijkertijd plaats in Aalborg, Aarhus, Kolding, Næstved en Kopenhagen. Deelnemers kunnen de afstanden lopen of rennen. Tot nu toe hebben bijna 77.000 mensen zich aangemeld voor de Royal Run.