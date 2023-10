Kroonprins Frederik viert en herdenkt tijdens weekend in Parijs

De Deense kroonprins Frederik heeft zijn weekend doorgebracht in Parijs. In de Franse hoofdstad vierde hij het 100-jarig bestaan van de Deense kerkgemeenschap mee.

De oudste zoon van koningin Margrethe mocht zaterdagavond aanschuiven bij een banket in de zogeheten Frederikskirken, vernoemd naar zijn opa koning Frederik. Hij wijdde de kerk, gelegen op een steenworp afstand van de beroemde Parijse Champs-Élysées, in 1955 samen met zijn vrouw koningin Ingrid in. Zondagochtend stond een jubileumviering in dezelfde kerk op het programma.

Frederik woonde zondag bij het holocaustmuseum ook een herdenking bij ter gelegenheid van de 80e verjaardag van de redding van de Deense Joden.