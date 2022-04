Kroonprinses Mary aangekomen in Bangladesh voor driedaags bezoek

Kroonprinses Mary van Denemarken is maandag aangekomen in Bangladesh voor een driedaags bezoek. De vrouw van kroonprins Frederik deelt op Instagram een foto vanuit het vliegtuig vlak voordat ze landde in de hoofdstad Dhaka.

Het is de tweede keer dat Mary in het Aziatische land is. In 2017 bracht ze ook al een bezoek. Dat stond in het teken van vrouwenrechten. “Tijdens deze reis ligt de nadruk op de gevolgen van de klimaatverandering voor de mens, de natuur en de biodiversiteit”, schrijft de kroonprinses.

Mary hoort tijdens haar bezoek over projecten voor het herstellen van de natuur en initiatieven die het land beter moeten beschermen tegen onder meer overstromingen. “Ik kijk ernaar uit”, aldus de kroonprinses.

Maandag zal ze premier Hasina Wajed ontmoeten om de samenwerking tussen Bangladesh en Denemarken te bespreken. Later op de dag bezoekt ze Deense bedrijven die in het land zijn gevestigd.