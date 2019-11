Kroonprinses Mary van Denemarken was donderdag aanwezig bij een congres over data en gezondheid. De bijeenkomst was een initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). Op Instagram deelt het Deense koninklijk huis beelden waarop is te zien hoe de kroonprinses de aanwezige gasten toespreekt.

Mary werd ontvangen door de Deense minister van Gezondheid Magnus Heunicke en door Ulrik Vestergaard Knudsen, de adjunct-directeur van de OESO. Locatie van de bijeenkomst was het Langeliniepavillonen in Kopenhagen.

Op het congres stond centraal hoe data over de volksgezondheid kunnen worden gebruikt bij het ontwikkelen van beleid. Er werd onder meer gesproken over digitalisering en innovatie ron de thema’s gezondheidszorg en gendergelijkheid.

Kroonprinses Mary (47) is getrouwd met de Deense kroonprins Frederik (51).