Kroonprinses Mary doneert geld aan project in Burkina Faso

Kroonprinses Mary van Denemarken heeft via haar stichting Mary Fonden ruim 44.000 euro geschonken aan het Gisèle Kambou Centre in Burkina Faso. Die organisatie biedt onder meer eerstelijnsgezondheidszorg voor moeders en kinderen en helpt meisjes die zijn verkracht of besneden.

Mary bezocht eerder dit jaar het Gisèle Kambou Centre tijdens een reis naar Burkina Faso. Dat land wordt geteisterd door armoede en dat heeft zijn weerslag op de rechten van vrouwen en meisjes. Politieke onrust en klimaatverandering zorgen dat de problemen alleen maar groter worden. Het centrum, opgericht in 2005, wordt ondersteund door UNICEF en heeft lokale vestigingen in zeven van de dertien regio’s in Burkina Faso.

“Meisjes en jonge vrouwen in Burkina Faso worstelen met het schenden van hun meest elementaire rechten”, zegt Mary in een verklaring. “Het was hartverscheurend om meisjes te ontmoeten die leven met dagelijkse pijnen en gezondheidsproblemen omdat ze tegen hun wil zijn besneden.” De Deense royal zegt verder dat ze moed put uit het feit dat organisaties zoals het Gisèle Kambou Centre meisjes helpen. “Ik ben erg blij dat we het centrum in staat kunnen stellen om meer meisjes en aanstaande moeders toegang te geven tot onderwijs om hen een betere toekomst te garanderen.”

Mary Fonden geeft jaarlijks geld aan organisaties die zich op allerlei manieren inzetten voor vrouwenrechten. Kroonprinses Mary is voorzitter van de stichting.