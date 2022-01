Kroonprinses Mary fotografeert jarige tweeling

Prins Vincent en prinses Josephine van Denemarken zijn zaterdag 11 jaar geworden. Het hof heeft ter gelegenheid van hun verjaardag nieuwe beelden van de twee jongste kinderen van kroonprins Frederik en kroonprinses Mary online gezet.

De foto’s zijn gemaakt door moeder Mary. Ze fotografeerde de tweeling afzonderlijk van elkaar en maakte ook enkele plaatjes waar ze beiden op staan. Ook de in december geboren ‘koninklijke’ puppy’s mochten op de foto.

Vincent en Josephine werden op 8 januari 2011 geboren in het Rigshospitalet in Kopenhagen. Vincent is 26 minuten ouder en is daardoor vierde in lijn van troonopvolging, Josephine staat op de vijfde plaats.