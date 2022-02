Kroonprinses Mary van Denemarken viert 50ste verjaardag

De Deense kroonprinses Mary viert vandaag haar vijftigste verjaardag. Op Instagram deelt het Deense hof een foto van de kroonprinses, ter ere van haar verjaardag. Vanwege de coronacrisis zijn grote festiviteiten uitgesteld naar een later moment.

Voor haar verjaardag krijgt Mary een eigen postzegel. Het koningshuis uit Denemarken deelde eerder een foto van het exemplaar, waarop de kroonprinses traditioneel Groenlandse klederdracht draagt.

De postzegel is vanaf zaterdag te koop. Op verzoek van de kroonprinses gaat de opbrengst van de zegel naar het Dandelion Centre in Nuuk, de hoofdstad van Groenland. Het Dandelion Centre is een crisiscentrum dat achtergestelde kinderen van 3 tot 11 jaar opvangt. De zegels zijn los te koop, maar ook op velletjes van vier stuks. Ook Mary’s man, kroonprins Frederik, kreeg voor zijn 50e verjaardag een Groenlandse postzegel.

Groenland werd in 1814 een Deense kolonie. Met de Grondwet van Denemarken van 1953 werd Groenland een integraal deel van Denemarken. Hoewel Groenland nog steeds een deel van het Koninkrijk Denemarken is, kreeg het vrijwel volledig zelfbestuur in 2009.