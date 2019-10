De Deense kroonprinses Mary gaat volgende maand naar Nairobi. Samen met de Deense minister van Ontwikkeling zal zij de Nairobi-top bijwonen die half november plaatsvindt in de Keniaanse hoofdstad.

Tijdens de driedaagse conferentie zullen onder andere de rechten van vrouwen en meisjes en seksuele voorlichting op het Afrikaanse continent worden besproken. Het evenement is mede geïnitieerd door het Bevolkingsfonds van de Verenigde Naties (UNFPA).

De Nairobi-top markeert de 25e verjaardag van de goedkeuring van het Caïro-actieplan in 1994. Bijna tweehonderd landen bevestigden hiermee dat vrouwen en meisjes het recht hebben over hun eigen lichaam te beschikken, bijvoorbeeld door te kunnen beschikken over anticonceptie.

De rechten en gezondheid van meisjes en vrouwen is een onderwerp waar Mary vaak aandacht voor vraagt in internationaal verband.