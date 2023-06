Margrethe bekijkt tentoonstelling van Groenlandse stenen

Koningin Margrethe heeft op de nationale feestdag van Groenland een tentoonstelling bezocht over allerlei soorten stenen die op het eiland zijn gevonden. Designermuseum Denmark heeft hier woensdag een nieuwe expositie over geopend.

De Deense vorstin woonde de opening van de tentoonstelling in Kopenhagen bij, meldt het paleis op Instagram. Margrethe was in het roze gekleed en liep, met behulp van een wandelstok, de tentoongestelde stenen voorbij.

Een van de objecten is de zogenoemde Naasut-diadeem. Margrethe ontving deze in 2012 van de inwoners van Groenland ter ere van haar 40-jarig jubileum op de troon. Het diadeem toont de zeventien bloemen van Groenland, een zelfstandig onderdeel van het koninkrijk Denemarken, en is gemaakt van goud afkomstig van het eiland.