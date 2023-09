Margrethe bij première Netflix-film waarvoor ze kostuums ontwierp

Koningin Margrethe van Denemarken heeft woensdagavond in Kopenhagen de galapremière bijgewoond van de Netflix-film Ehrengard: The Art of Seduction. De 83-jarige creatieve vorstin ontwierp voor deze film onder meer decors en kostuums voor hoofdrolspelers Sidse Babett Knudsen en Mikkel Boe Følsgaard.

Voor de film maakte de vorstin onder meer zo’n zeventig decoupages, een techniek waarbij bijvoorbeeld meubels en wanden beplakt worden met stukjes gekleurd papier. Dat Margrethe voor deze film aan de slag is gegaan, is geen uitzondering. De koningin ontwerpt vaker decors en kostuums voor tv, film en theater. Ook schildert en tekent ze graag in haar vrije tijd.

Op het podium voor het filmdoek in Moltkes Paleis in het centrum van de Deense hoofdstad ontving Margrethe na afloop van de première een bos bloemen en ging ze in gesprek met onder meer regisseur Bille August. Ehrengard: The Art of Seduction is gebaseerd op de roman van Karen Blixen uit 1962. Het verhaal gaat over een zelfbenoemde liefdesdeskundige die een timide prins de kunst van het verleiden probeert te leren. Als dat mislukt leidt dat tot schandalen en onverwachte romantiek. De film is vanaf 14 september te zien.

De koningin was tijdens de première in het gezelschap van haar schoondochter, kroonprinses Mary. Hun kleinzoon en neefje Felix, de zoon van prins Joachim, zou ook bij de filmpremière zijn, maar moest afzeggen vanwege ziekte. Dat bevestigde het Deense hof aan de Deense krant Billed Bladet.