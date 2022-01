Margrethe blikt terug op troonsbestijging vijftig jaar geleden

Koningin Margrethe vertelt in een interview met het Deense Billed-Bladet over hoe het was om in 1972 op de troon te komen. Het is volgende week vijftig jaar geleden dat haar vader Frederik overleed en zij hem opvolgde als staatshoofd van Denemarken.

“Mijn vader wilde altijd heel graag dat ik hem ooit op zou volgen. Hij was ontzettend trots op die gedachte”, zegt Margrethe in het gesprek, waarvan het hof donderdag een passage op Instagram deelde. Toen Margrethe koningin werd, was ze 31 jaar oud en bovendien moeder van twee jongens van twee en drie jaar. Ze vertelt hoe haar leven en dat van haar man prins Henrik van de ene op de andere dag veranderde.

“Zo gaat dat in een familie als die van ons, waar je de vorige generatie na de dood opvolgt”, aldus de vorstin. “Het hoort erbij, op dat moment is je taak veel groter dan de rouw om het verliezen van je vader.”